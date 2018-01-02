На Кубани туман, но тепло...

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 3 января 2018 г.:

По Краснодарскому краю: без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2°, местами по востоку края до -4...-6°; днем 4-9° тепла местами до +12°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем 7-9°.

На последующие двое суток 04-05.01.

По Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Ветер восточных направлений 5-10 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°, при прояснении в восточной половине края до -4...-6°; днем 5-10° тепла местами до +13°.

На Черноморском побережье: побережье местами дождь. Ветер юго-восточный с переходом 5.01 на северный, северо-восточный 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 11-16°.

03 января 2018 года в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на водных объектах края существенных изменений не отмечается.

Температура воды у берегов Черного моря +10…+12°, Азовского моря +4…+6 °.

3 января 2018 года существенных изменений на водных объектах края не прогнозируется.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (МО г.Сочи) – 160 см.