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Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера РФ Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин распоряжением правительства сменит Мутко на должности председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

Об уходе из оргкомитета Мутко сообщил в конце декабря.

Источник: официальный сайт правовой информации

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Категория: Новости / Экстренная новость

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