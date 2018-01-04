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Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ-2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера РФ Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».
Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин распоряжением правительства сменит Мутко на должности председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.
Об уходе из оргкомитета Мутко сообщил в конце декабря.
Источник: официальный сайт правовой информации
Категория: Новости / Экстренная новость