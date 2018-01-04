Медведев подписал распоряжение об уходе Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера РФ Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

Генеральный директор оргкомитета распоряжением правительства сменит Мутко на должности председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

Об уходе из оргкомитета Мутко сообщил в конце декабря.