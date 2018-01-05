Ладожская, новости и про сход, который срочно отменили

/Экстренная новость/

Информация опубликована в соцсетях и, конечно, является мнением конкретного автора.Ждем официальной информации о причинах происшедшей трагедии. Далее текст автора.

"Но сначала краткая предыстория.

31 Декабря Атаман Александр Ставичус расстрелял в кафе «Огонек» людей. Над мотивами содеянного, много было разговоров, на данный момент основная версия такая: Александр вмешался в ситуацию с изнасилованием девушки Германа, который на видео рассказывает, как он видел, как насиловали его девушку. В результате Александра избили и у него не выдержали нервы и он пришел в кафе с оружием. Версия с изнасилованием дочери Атамана пока отпадает ввиду массы не стыковок и отсутствия, каких либо подтверждений. Но точно ясно одно, атаман ввязался как говорится «За други своя» и пострадал.

Да, я лично слышал как районный Атаман приглашал всех на сход 5 января то есть сегодня, где каждый житель станицы может открыто рассказать о всех проблемах связанных с преступностью. И что? А сход быстренько отменили.

Люди приходят, а их встречают господа из администрации и разворачивают обратно. Оно и ясно почему. Ведь жители могут рассказать всем про тот беспредел, который творят этнические бандиты. У меня вся почта завалена историями о том, как власть крышует деятельность банды новоявленных «цапков» и все боятся, что либо публично рассказывать. Потому что найдут и убьют, вот такие рассуждения. Сообщения пересылаю Александру Каданину и мы не знаем что делать с этими историями. Я обращаюсь ко всем адекватным силовикам: Прошу расследовать и выявить объективные мотивы, содеянного Александром! Ведь ясно же, допекли беспределом, что сдали нервы! Я прошу и требую расследовать это дело без сокрытия и искажения фактов! А то мы уже обнаружили, что на сайте Следственного Комитета указано, что Александр уже не атаман, да и не казак вовсе! Кроме того, что за манера запрещать сходы? Это откуда господа? А может нужно не запрещать все таки, а выслушать каждого жителя, услышать проблемы и решить их, а?

Не уважаемые «слуги» народа.

У меня есть надежда, что власть прекратит делать все усилия для нагнетания межнациональной напряженности ведь и дураку ясно если жители перестают верить в закон и правоохранительные органы, то они рано или поздно что? Правильно, будут браться за оружие….

Гайворонский А.Б."

Источник: https://vk.com/club102781961?w=wall-1