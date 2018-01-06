Какой погодой Кубань встречает Рождество?

/Экстренная новость/

Прогноз погоды на ближайшие сутки 7 января 2018 года:

По Краснодарскому краю: преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, местами при прояснении до -3°; днем 5-10°, местами в южной половине до 12°.

На Черноморском побережье: побережье ночью 3-8°, днем 9-14°.

По Краснодару: без осадков. В низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°, днем 10-12°.

На последующие двое суток января.

По Краснодарскому краю: в начале периода без осадков, в остальное время местами осадки в виде дождя, в отдельных пунктах с мокрым снегом. 8.01 местами туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, 9.01 местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, местами при прояснении до -1...-3°; днем 8.01 5-10°, местами по югу до 13°, 9.01 2-7° тепла.

На Черноморском побережье: 9.01 местами дождь. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска днем 9.01 до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°; днем 8.01 10-15°, 9.01 7-12°.

Предупреждение: В период с 18:00 06 января до 18:00 09 января в горах Краснодарского края выше 1000 м. лавиноопасно.

За прошедшие сутки на водных объектах края существенных изменений не отмечается.

Температура воды у берегов Черного моря +10…+12°, Азовского моря +4…+6 °.

7 января 2018 года существенных изменений на водных объектах края не прогнозируется.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 155 см.

В горах Б.Сочи выше 1000 м слабая лавинная опасность. На автодороге А-149 Адлер – Красная Поляна нелавиноопасно.

Источник: «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»