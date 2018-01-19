Внимание! Розыск!

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Сотрудники ОМВД России по Крымскому району разыскивают 17-летнюю Будко Галину Сергеевну, которая 13 января 2018 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 19-20лет, рост 174 см, восточно-азиатской внешности, волосы темные до плеч.

Была одета: в черные брюки, пуловер, коричневые кроссовки и куртку песочного цвета.

Просьба всем, кто располагает информацией о местонахождении Будко Галины Сергеевны сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(86131)4-70-10, 8(86131)4-02-10, 8(952)839-54-83, 8(918)985-98-55.