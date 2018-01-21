Новороссийск в понедельник будет без света...
В редакцию поступило сообщение от службы "Безопасный город". В нем содержится информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ энергетиков на 22 января.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
Плановые на 22.01.2018 - 8
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: п. Мысхако.
Причина: КРУН 4 РУ-10 кВ ремонт оборудования
(В течение этого времени на 30 мин.)
|
2
|
НЭСК
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: ул. Мысхакское шоссе 75, 71.
Причина: ТП 436 РУ-10 кВ ремонт оборудования
(В течение этого времени на 30 мин.)
|
3
|
НЭСК
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Героев Десантников 19, 21, 25, 23, 27, 31, 33.
Причина: ТП-180 РУ-0,4 кВ ремонт оборудования.
|
4
|
НЭСК
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: ул. Суворовская 1, 2б, пр. Ленина 4, 6, 4а.
Причина: ТП 16 РУ-0,4 кВ ремонт оборудования.
|
5
|
ЮЗЭС
|
с 08:30
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Героев, Медведева, Садовая.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техническое освидетельствование ТП Рк5-224а
|
6
|
ЮЗЭС
|
с 10:00
до 17:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Героев, Медведева, Садовая.
Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Рк8-216.
|
7
|
ЮЗЭС
|
с 13:00
до 17:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо
ул. Промышленная, Морская.
Причина: чистка, покраска, смазка РТП А3-912 (Т-1).
|
8
|
ЮЗЭС
|
с 10:00
до 17:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо
ул. Островского, Ленина, Новая, Гладкова.
Причина: переподключение абонентов ВЛ-0,4кВ Пр-1 от ЗТП А3-906 в пролете опор 1/1-1/10.
Категория: Новости / Экстренная новость