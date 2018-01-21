/Экстренная новость/

Новороссийск в понедельник будет без света...

В редакцию поступило сообщение от службы "Безопасный город". В нем содержится информация для жителей города о проведении планово-профилактических работ энергетиков на 22 января. 

 

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

Плановые на 22.01.2018 - 8

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: п. Мысхако.

Причина: КРУН 4 РУ-10 кВ ремонт оборудования

(В течение этого времени на 30 мин.)

2

НЭСК

с 11:00

до 15:00

Адрес: ул. Мысхакское шоссе 75, 71.

Причина: ТП 436 РУ-10 кВ ремонт оборудования

(В течение этого времени на 30 мин.)

3

НЭСК

с 13:00

до 17:00

Адрес: ул. Героев Десантников 19, 21, 25, 23, 27, 31, 33.

Причина: ТП-180 РУ-0,4 кВ ремонт оборудования.

4

НЭСК

с 13:00

до 17:00

Адрес: ул. Суворовская 1, 2б, пр. Ленина 4, 6, 4а.

Причина: ТП 16 РУ-0,4 кВ ремонт оборудования.

5

ЮЗЭС

с 08:30

до 17:00

Адрес: ст. Раевская ул. Героев, Медведева, Садовая.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений, техническое освидетельствование ТП Рк5-224а

6

ЮЗЭС

с 10:00

до 17:00

Адрес: ст. Раевская ул. Героев, Медведева, Садовая.

Причина: устранение дефектов, подтяжка контактных соединений ТП Рк8-216.

7

ЮЗЭС

с 13:00

до 17:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо

ул. Промышленная, Морская.

Причина: чистка, покраска, смазка РТП А3-912 (Т-1).

8

ЮЗЭС

с 10:00

до 17:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо

ул. Островского, Ленина, Новая, Гладкова.

Причина: переподключение абонентов ВЛ-0,4кВ Пр-1 от ЗТП А3-906 в пролете опор 1/1-1/10.
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Категория: Новости / Экстренная новость

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