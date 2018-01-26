Снег, лавины, гололед ждут на выходные на Кубани...

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В прошедшие сутки в крае отмечалось холодная погода, местами прошли слабые осадки. Снежный покров высотой 1-5 см отмечается по краю.

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 27 января 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6°, при прояснении до -8…-10°; днем -2…+3°, местами по югу до +5°.

На Черноморском побережье: местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°, в районе МО г.Сочи 0…+5°; днем +1...+6°, по югу до +9…+12°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +2...+4°.

На двое последующих суток 28-29 января 2018 года:

По Краснодарскому краю: 28 января преимущественно без осадков, 29 января местами осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, 29 января местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°, в восточной половине края при прояснении до -8…-10°; днем

-1…+4°, местами по югу до +7°.

На Черноморском побережье: 28 января в Туапсинском районе слабые осадки, 29 января местами осадки, в горных районах местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, в отдельных пунктах до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°, в районе г.Сочи до +5°; днем +3...+8°, по югу до +10…+12°.

Предупреждение: 27 января в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на водных объектах края отмечалось дальнейшее усиление ледовых явлений (сало, забереги, шугоход, неполный ледостав).

Температура воды у берегов Черного моря +4…+10°, Азовского моря -1…+1°.

27-29 января 2018 года в связи с отрицательными температурами воздуха преимущественно в ночные часы на водных объектах края продолжится ледообразование.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 190 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"