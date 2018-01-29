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Новороссийск остается без света

30 января жители сел Гайдук, Цемдолина и Владимировка будут без света весь день. Об этом сообщает диспетчерская НЭСКа.

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ

30 января 2018 г.

 

Отключаемая электроустановка

Население (тыс. жителей)

Социально-значимые объекты

Дата/Время отключения

Адреса абонентов

1

ТП-151 РУ-10/0,4 кВ тех.ремонт

0,19

0

30.01.2018 08-00 17-00

ул.Видова 67а, 67

2

ТП-367 РУ-6/0,4 кВ ремонт оборудования

2,58

1

30.01.2018

8-00 17-00

Пос.Гайдук , Владимировка ,с. Цемдолина
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Категория: Новости / Экстренная новость

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