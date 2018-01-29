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Новороссийск остается без света
30 января жители сел Гайдук, Цемдолина и Владимировка будут без света весь день. Об этом сообщает диспетчерская НЭСКа.
Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ
30 января 2018 г.
|
№
|
Отключаемая электроустановка
|
Население (тыс. жителей)
|
Социально-значимые объекты
|
Дата/Время отключения
|
Адреса абонентов
|
1
|
ТП-151 РУ-10/0,4 кВ тех.ремонт
|
0,19
|
0
|
30.01.2018 08-00 17-00
|
ул.Видова 67а, 67
|
2
|
ТП-367 РУ-6/0,4 кВ ремонт оборудования
|
2,58
|
1
|
30.01.2018
8-00 17-00
|
Пос.Гайдук , Владимировка ,с. Цемдолина
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