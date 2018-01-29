Новороссийск остается без света

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30 января жители сел Гайдук, Цемдолина и Владимировка будут без света весь день. Об этом сообщает диспетчерская НЭСКа.

Информация по плановым (аварийным) отключениям для выполнения работ по заявкам на ТП, ВЛ, КЛ 10/6/0,4 кВ

30 января 2018 г.