В степи гололед и туман, а в горах два метра снега

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 31 января 2018 года: по Краснодарскому краю ночью и утром временами, днем местами осадки в виде дождя, мокрого снега.

Местами гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных пунктах до 24 м/с. Температура воздуха ночью +3...-2°, местами при прояснении до -5°, днем +2…+7°.

На Черноморском побережье: временами осадки, в Туапсинском районе ночью местами сильные. Ветер юго-западный, западный 12-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +4...+9°.

По Краснодару: ночью и утром временами осадки. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +5...+7°.

Предупреждение:

30.01-02.02.2018 в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки в верхнем и среднем течении р.Кубань, на лиманах и в прибрежной зоне Азовского моря сохранялись ледовые явления.

Температура воды у берегов Черного моря +9…+10°, Азовского моря -1…+1°.

31 января 2018 года в связи прогнозируемыми и прошедшими осадками, местами сильными на юго-западных, юго-восточных притоках р.Кубань и на реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 205 см.