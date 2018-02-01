Села Новороссийска будут в пятницу без света?
Информация для жителей города Новороссийска о проведении планово-профилактических работ 2 февраля.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 08:00
до 12:00
|
Адрес: с. Владимировка ул. Кирова.
Причина: ТП 597 РУ-0,4 кВ техническое обслуживание.
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 15:30
|
Адрес: п. Верхнебаканский ул. Свердлова, Базарная.
Причина: ТП 697 РУ-0,4 кВ техническое обслуживание.
|
3
|
ЮЗЭС
|
с 11:00
до 15:00
|
Адрес: ст. Натухаевская ул. Зеленая, Луговая, Луговая-2.
Причина: комплекс работ с 6ти летней периодичностью, техническое освидетельствование ВЛ-0,4кВ Рк3-346 пр. 3 (новая Рк3-509).
|
4
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Приморская, Свободы, Чехова, Школьная, Первомайская, Лесная.
Причина: чистка, покраска, смазка СЛ-20 ЛР 183, 184, 197, 202 (Т-1).
|
5
|
НЭСК
|
с 08:00
до 15:30
|
Адрес: п. Гайдук, п. Владимировка, с. Цемдолина.
Причина: ТП-367 РУ-6/0,4 кВ ремонт оборудования.
|
6
|
ЮЗЭС
|
с 10:00
до 14:00
|
Адрес: с. Глебовское ул. Парусная, Корабельная.
пер. Веселый, Мачтовый.
Причина: ТП АД-3 1076 техническое обслуживание.
|
7
|
ЮЗЭС
|
с 09:00
до 14:00
|
Адрес: ст. Раевская ул. Южная, Суворова, Черноморская.
Причина: ТП Рк-5-256 устранение дефектов.
|
8
|
МУП «Водока
нал г. Новорос
сийск»
|
с 06:00
|
Адрес: район ул. Васенко, Гоголя. Гражданская, Никитинская, Красная, Черноморская.
Причина: ремонт запорной арматуры на подающем трубопроводе с РЧВ «Нижнебаканский» д-400 мм. Подача холодного водоснабжения будет осуществляться 02.02.18 с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Экстренная новость