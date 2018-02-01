/Экстренная новость/

Села Новороссийска будут в пятницу без света?

Информация для жителей города Новороссийска о проведении планово-профилактических работ 2 февраля.

 

 

 

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

(длитель

ность)

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 08:00

до 12:00

Адрес: с. Владимировка ул. Кирова.

Причина: ТП 597 РУ-0,4 кВ техническое обслуживание.

2

НЭСК

с 13:00

до 15:30

Адрес: п. Верхнебаканский ул. Свердлова, Базарная.

Причина: ТП 697 РУ-0,4 кВ техническое обслуживание.

3

ЮЗЭС

с 11:00

до 15:00

Адрес: ст. Натухаевская ул. Зеленая, Луговая, Луговая-2.

Причина: комплекс работ с 6ти летней периодичностью, техническое освидетельствование ВЛ-0,4кВ Рк3-346 пр. 3 (новая Рк3-509).

4

ЮЗЭС

с 09:00

до 16:00

Адрес: с. Абрау-Дюрсо ул. Приморская, Свободы, Чехова, Школьная, Первомайская, Лесная.

Причина: чистка, покраска, смазка СЛ-20 ЛР 183, 184, 197, 202 (Т-1).

5

НЭСК

с 08:00

до 15:30

Адрес: п. Гайдук, п. Владимировка, с. Цемдолина.

Причина: ТП-367 РУ-6/0,4 кВ ремонт оборудования.

6

ЮЗЭС

с 10:00

до 14:00

Адрес: с. Глебовское ул. Парусная, Корабельная.

пер. Веселый, Мачтовый.

Причина: ТП АД-3 1076 техническое обслуживание.

7

ЮЗЭС

с 09:00

до 14:00

Адрес: ст. Раевская ул. Южная, Суворова, Черноморская.

Причина: ТП Рк-5-256 устранение дефектов.

8

МУП «Водока

нал г. Новорос

сийск»

с 06:00

 

 

Адрес: район ул. Васенко, Гоголя. Гражданская, Никитинская, Красная, Черноморская.

Причина: ремонт запорной арматуры на подающем трубопроводе с РЧВ «Нижнебаканский» д-400 мм. Подача холодного водоснабжения будет осуществляться 02.02.18 с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 21:00.

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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