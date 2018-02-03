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На Кубани мокрый снег, забереги, шугоход, неполный ледостав...

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 4 февраля 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, во второй половине дня в отдельных пунктах порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла местами, по югу до 9°; днем 7-12° местами по югу до 16°.

 

На Черноморском побережьеднем местами дождь. Ветер 12-14 м/с, порывы до 17 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°, днем 11-16°.

По Краснодару: днем временами слабый дождь. Ветер юго-восточнй с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.

На последующие двое суток 05-06.02.

По Краснодарскому краю: в начале периода в большинстве районов, в отдельных пунктах сильные, в середине местами осадки, преимущественно в виде дождя, в конце периода без осадков. Ветер 5-10 м/с, 5 февраля местами порывы 13-18 м/с, в отдельных пунктах до 21 м/с. Температура воздуха ночью 5 февраля 2-7° тепла, при прояснении местами до -2°, 6 февраля - 0...-5°; днем 2-7° местами до +10°.

На Черноморском побережье: временами дождь. Ветер 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 5.02 5-10°, 6.02 0...+5°; днем 5 и 6.02 6-11° тепла.

Предупреждение: в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедшие сутки на водных объектах края отмечалось дальнейшее усиление ледовых явлений (забереги, шугоход, неполный ледостав).

Температура воды у берегов Черного моря +4…+10°, Азовского моря -1…+1°.

4 февраля 2018 года в связи с отрицательными температурами воздуха преимущественно в ночные часы на водных объектах края продолжится ледообразование.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 345 см.

Источник: ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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