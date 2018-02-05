Свыше 57 тысяч человек приняли участие в новороссийской акции «Бескозырка-50»

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3 февраля в Новороссийске проводятся мероприятия, посвящённые победной высадке легендарного десанта под командованием Цезаря Куникова на Малой земле в 1943 году. Тот успех героев-десантников завершил 225 дневное противостояние Новороссийска немецко-фашистским захватчикам.

Традиционно жители и гости города-героя прошли по проспекту Ленина, а затем спустились к мемориалу «Малая земля». В составе колонны в этом году шел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава города Игорь Дяченко, депутат Госдумы Владимир Синяговский, а также депутаты ЗСК и городской думы Новороссийска.

– 75 лет назад на этой земле обычные люди сделали то, что врагу казалось невозможным и немыслимым. Куниковцы не отдали фашистам ни пяди, ни клочка этой земли, на которой мы стоим. Залог огромной победы – освобождение Новороссийска от немецких захватчиков, – отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что за полвека новороссийская «Бескозырка» стала отдельной страницей в истории города. С каждым годом акция становится все более масштабной. В этом году на берегу у мемориала собралось свыше 57 тысяч человек. В Чёрное море по традиции опустили бескозырку.

Как отметил мэр города-героя Игорь Дяченко, сегодня очень важно показывать молодежи, какой ценой ковалась та победа. Акция «Бескозырка» – тому пример.

– «Бескозырка» продолжает жить в сердцах молодых, а значит, они будут знать, и помнить героические и трагические страницы истории. И передадут ее последующим поколениям. До тех пор, пока жива память о героях, живы и мы как единый народ. Народ-победитель! -подытожил Вениамин Кондратьев.

К слову, весь многокилометровый пусть губернатор Кубани прошёл в колонне вместе с детьми.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск