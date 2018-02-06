Внимание розыск

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Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения Харламова Ивана Юрьевича, 21.02.1987 года рождения, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления и скрывающегося от правоохранительных органов на территории Краснодарского края.

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 8 (905) 494-46-28, 8 (928) 666-55-66, 8(861) 212-47-52, 102, или обратиться в ближайший отдел полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю