Февраль на Кубани остается теплым, но тревожным...

/Экстренная новость/

В течение недели в крае отмечалась теплая погода, в конце периода температура воздуха немного понизилась, местами отмечались осадки слабой и умеренной интенсивности. Ориентировочный прогноз погоды от Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 9 – 14 февраля 2018 года:

На 9 – 10 февраля:

по Краснодарскому краю: ночью и утром 9 февраля в большинстве районов, днем местами осадки в виде дождя, в предгорных, горных районах с мокрым снегом; 10 февраля без осадков. Ветер преимущественно восточный, юго-восточный 3-8 м/с, 09 февраля местами порывы до 12-17 м/с, 10 февраля порывы до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6° тепла, при прояснении до 0...-2°; днем +5…+10°, местами до +14°.

На Черноморском побережье: 9 февраля местами дождь, 10 февраля без осадков. Ветер южный, юго-восточный с переходом 10 февраля на северо-восточный 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +10…+15°.

На 11 – 12 февраля 2018 года:

по Краснодарскому краю: 11 февраля ночью и утром без осадков, днем местами в крае осадки, преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом. 12 февраля в большинстве районов края осадки в виде дождя с мокрым снегом, на Черноморском побережье в виде дождя, днем по южной половине местами сильные. Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем 11 февраля порывы 13-18 м/с, в районе Новороссийска порывы до 20-25 м/с, 12 февраля восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, в районе Новороссийска порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, местами по южной половине до +5°, днем +2…+7°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +2…+7°; днём 11 февраля +10…+15°, 12 февраля +5…+10°.

На 13 – 14 февраля:

по Краснодарскому краю: в большинстве районов края осадки, в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13 февраля -2…+3°, днем +1…+6°, 14 февраля 14 февраля ночью -1…-6°, днем -1…+4°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью и днем +2...+7. В горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно.

За прошедший период на водных объектах края существенных изменений не произошло.

Наполнение водохранилищ от полных объемов в процентном отношении на 7 февраля составило: Краснодарское – 47 %, Шапсугское – 13 %, Крюковское – 15 %, Варнавинское – 23 %.

Прогноз: 12 февраля в связи с прогнозируемыми сильными осадками на юго-западных, юго-восточных притоках бассейна р.Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды.

12 – 14 февраля 2018 года в связи с прогнозируемыми в отдельные дни осадками и переувлажнением грунта влагой в предгорных и горных районах прогнозируется активизация экзогенных процессов.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 195 см.