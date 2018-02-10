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В Краснодаре объявлен в розыск организатор преступного сообщества осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дело в отношении 9 членов преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б»ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем).

По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек 4 своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения. По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 миллиардов рублей.

Обвиняемый Харламов нарушил избранную 31 января 2018 года судом меру пресечения в виде домашнего ареста. Ввиду того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий. Расследование продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю