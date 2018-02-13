/Экстренная новость/

Внимание: мошенники в сети...

Обратите внимание: в последнее время участились случаи мошеннической рассылки от имени компании masterhost.

В письмах, похожих на сообщение от компании, содержатся ссылки на посторонние ресурсы, замаскированные под панель управления masterhost.

Настоятельно рекомендуем не переходить по подобным ссылкам и не вводить никакие пароли, тем более не проводить оплаты. Если Вы уже провели оплату, рекомендуем в тот же день обратиться в Ваш банк, выдавший карту, для отмены транзакции. СОВЕТ: Чтобы отличить обычное уведомление от компании .masterhost от поддельного, обратите внимание:

  • на технический заголовок письма, где виден настоящий отправитель;
  • на ссылку в письме — в браузере можно увидеть, ведет ли она на сторонний сайт;
  • на наличие сертификата безопасности (SSL-сертификат) на сайте, на который ведет ссылка.

Если письмо все-таки вызывает подозрение, обратитесь в нашу компанию и уточните полученную информацию.

Будьте осторожны!

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Категория: Новости / Экстренная новость

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