Внимание: мошенники в сети...

/Экстренная новость/

Обратите внимание: в последнее время участились случаи мошеннической рассылки от имени компании masterhost.

В письмах, похожих на сообщение от компании, содержатся ссылки на посторонние ресурсы, замаскированные под панель управления masterhost.

Настоятельно рекомендуем не переходить по подобным ссылкам и не вводить никакие пароли, тем более не проводить оплаты. Если Вы уже провели оплату, рекомендуем в тот же день обратиться в Ваш банк, выдавший карту, для отмены транзакции. СОВЕТ: Чтобы отличить обычное уведомление от компании .masterhost от поддельного, обратите внимание:

на технический заголовок письма, где виден настоящий отправитель;

на ссылку в письме — в браузере можно увидеть, ведет ли она на сторонний сайт;

на наличие сертификата безопасности (SSL-сертификат) на сайте, на который ведет ссылка.

Если письмо все-таки вызывает подозрение, обратитесь в нашу компанию и уточните полученную информацию.

Будьте осторожны!