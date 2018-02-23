На Олимпиаде сенсация: хоккейный финал Россия - Германия

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Сборная Германии по хоккею завоевала путевку в финал мужского олимпийского турнира Игр-2018 в Пхенчхане.

В 1/2 финала соревнования немецкие хоккеисты одержали победу над сборной Канады со счетом 4:3.

В финале Германия сыграет с командой России, которая ранее нанесла поражение сборной Чехии.

В полуфинале соревнования россияне нанесли поражение сборной Чехии – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе победителей голы провели Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук (поразил пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока).

Российские хоккеисты гарантировали себе как минимум серебряную медаль.

В свою очередь, в матче за третье место сыграют Канада и Чехия.

Матч за третье место пройдет в субботу (начало – 15:10 мск), финал – в воскресенье (7:10 мск).

Таким образом, и сборная Германии гарантировала себе как минимум серебро Олимпиады. До этого наивысшим олимпийским достижением немецких хоккеистов была бронза на Играх в 1932 и 1976 годах.

Источник: http://www.interfax.ru/olymp2018/601205