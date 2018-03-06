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В Сирии разбился российский транспортный самолет: 32 погибших
В Сирии при заходе на посадку разбился российский транспортный самолет Ан-26. Крушение произошло на аэродроме Хмеймим. Такая информация была обнародована Министерством обороны России.
По данным военного ведомства РФ, в результате авикатастрофы погибли 32 человека.
По данным из пресс-службы Минобороны РФ, возможной причиной крушения самолёта могла стать техническая неисправность.
Источник: https://inforeactor.ru/138148-v-sirii-rukhnul-rossiiskii-transportnyi-samolet-32-pogibshikh?from=push&utm_source=push
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