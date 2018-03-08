На Кубани весна...

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 9 марта 2018 г.:

По Краснодарскому краю: местами небольшие осадки, туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с местами порывы до 14 м/с, на Черноморском побережье местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, местами до +8°; днем 3-8° местами до 12°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью 3-8°, днем 7-12°.

По г. Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

На последующие двое суток 10-11.03.

По Краснодарскому краю: местами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°, при прояснении до -3°; днем +3...+8°, по югу местами до +14°.

На Черноморском побережье: местами осадки, преимущественно в виде дождя, в горах с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, по югу юго-западный, западный 6-11 м/с местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5°, по югу побережья до +8°; днем 8-13°.

Предупреждение:

8-10.03.2018 в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно.

Существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +6…+10°, Азовского моря 0…+2°.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (МО г.Сочи) – 245 см.