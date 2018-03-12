Умер Олег Табаков — СМИ

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Народный артист Советского Союза Олег Табаков скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает издание «Известия».

Легендарного советского и российского актера отключили от систем жизнеобеспечения.

Родные и близкие пока не подтвердили информацию о смерти великого артиста.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким. Известный российский актер Евгений Миронов приехал в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова, чтобы проститься с великим актером и режиссером Олегом Табаковым.

Известно, что народный артист СССР скончался сегодня, 12 марта, около 16:00.

Напомним, Олег Табаков был госпитализирован в Первую градскую больницу 27 ноября. Спустя два дня он был экстренно прооперирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Через месяц артиста ввели в состояние искусственной комы.

Источник: https://inforeactor.ru/139277-akter-evgenii-mironov-priekhal-v-bolnicu-dlya-proshaniya-s-olegom-tabakovym