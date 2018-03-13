Весна шагает по Кубани...

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 14 марта 2018 года:

По Краснодарскому краю: местами осадки, преимущественно в виде дождя, днем в отдельных пунктах сильный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, в восточной половине до -4°; днем +5…+10°, местами до +15…+17°.

На Черноморском побережье: местами дождь, по югу побережья с грозой. Ветер юго-восточный, южный6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, днем до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +11…+16°.

По г.Краснодару: ночью небольшой дождь, утром и днем временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +12…+14°.

14-16.03 в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно. Существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +9…+11°, Азовского моря +2…+3°.

14 марта 2018 года в связи с прогнозируемыми осадками, местами сильными на юго-западных и юго-восточных притоках р.Кубань и на реках и водотоках Черноморского побережья возможны резкие подъемы уровней воды.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 220 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"