МЧС Москвы объявляет экстренное предупреждение из-за снегопада и дождей

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В Московской области вынесено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики ФГБУ «Центральное УГМС» сообщают, что в регионе ожидается мокрый снег и дожди.

Жителей и гостей Петербурга предупредили о сильной гололедице в ближайший четверг. Согласно информации Главного управления МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», резкие перепады температуры ожидаются в ближайшие часы

Согласно заявлению, опубликованному на сайте МЧС, увеличения количества осадков следует ожидать с ночи 15 марта и в течение 16 марта. На дорогах будет гололедица, а порывы ветра могут достигнуть отметки в 15 метров в секунду.

Главную опасность, по заявлению специалистов, представляет собой мокрый снег, который при налипании может привести к возникновению внештатных ситуаций: обрыву проводов, обрушению недостаточно закрепленных конструкций, повалу насаждений.

Кроме того, из-за снегопада значительно снижается видимость на дорогах.

Источник: https://inforeactor.ru/region/msk/139645-mchs-moskvy-obyavlyaet-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-snegopada-i-dozhdei?from=push&utm_source=push