В день тишины ожидаем усиление ветра на Кубани

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 17 марта 2018 года:

По Краснодарскому краю: днем в западной половине края местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +10…+15°, местами до +18°.

На Черноморском побережье: преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, днем порывы до 18-21 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8°, по югу +7…+12°; днем +13…+18°.

По Краснодару: без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +14…+16°.

На 18-19 марта:

По Краснодарскому краю: местами осадки. В отдельных пунктах возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом ночью и утром 19.03 на северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, 19.03 местами по северу до -1…-3°; днем +13…+18°, местами до +23°, по северу +5…+10°.

На Черноморском побережье: днем 19.03.2018 местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом 19.03 на восточный, северо-восточный 9-14 м/с, 18.03 местами порывы до 18 м/с, 19.03 на участке Анапа-Геленджик до 23 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем 18.03 +17…+22°, 19.03 +12…+17°.

Предупреждение:

17-19.03.2018 в горах Краснодарского края выше 1000 м лавиноопасно. Существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +9…+11°, Азовского моря +3…+5°.

17 марта - и первую половину суток 18 марта 2018 года в связи с прогнозируемым усилением юго-западного ветра в акватории Азовского моря ожидаются нагонные явления.

Вторую половину суток 18 марта и сутки 19 марта в связи с прогнозируемым усилением восточного ветра в акватории Азовского моря ожидаются сгонные явления.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 215 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"