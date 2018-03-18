Первые избирательные участки открываются на Дальнем Востоке страны: важные правила и советы для россиян

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Сегодня открываются первые избирательные участки на Дальнем Востоке России для голосования на выборах Президента РФ. Порядка 24 объектов Сахалина были подготовлены для важного государственного мероприятия. Стоит отметить, что в текущем году каждый гражданин мог выбрать удобное для него место голосования вне зависимости от регистрации и прописки. Такая возможность была особенно актуальной для тех, кто 18 марта работает на морских суднах на Сахалине и Камчатке.

Для выбора участка необходимо было подать соответствующее заявление на Едином портале госуслуг, заполнить форму и отправить на рассмотрение в ЦИК РФ. При успешной проверке сведений специалисты меняют адрес для голосования.

По данным пресс-службы «Ростеликома», на сайте Госуслуг зарегистрированы более 3 миллионов граждан, которые проживают на Дальнем Востоке страны, 259 тысяч из них являются жителями Сахалинской области.

Избирательные участки

На текущих выборах на пост президента было подготовлено 24 участка для голосования в Сахалинской области. Десять из них расположены в селах: Бошняково, Лесогорское, Тельновское, Ударное, Медвежье, Краснополье, Ольшанка, Орлова, Поречье и Прудное. Остальные находятся в городах Шахтерск и Углегорск.

В Благовещенске работают порядка 109 избирательных участков, расположенных по всему городу, десять из них будут временными. Всего в регионе открыты 311 постоянных пунктов для голосования, 9 временных и 110 участков на морских судах, находящихся в плавании.

Во Владивостоке открыли 230 стационарных избирательных участков. В основном они расположены в муниципальных и государственных учреждениях образования, здравоохранения и культуры.

В Хабаровской области для голосования были подготовлены порядка 220 избирательных участков. Жители Приморского края смогут сделать свой выбор в 250 пунктах, которые предназначены для голосования. А для граждан Камчатского края работают порядка 285 участков.

Как проверить бюллетень

Во-первых, обратите внимание, что все претенденты на пост главы государства перечислены в алфавитном порядке. Во-вторых, не стоит забывать, что вы можете поставить любой значок напротив единственной фамилии. В-третьих, если ваш лист останется чистым или будет содержать большее количество отметок, его признают недействительным. На бюллетене-подделке на лицевой стороне не будет нанесена специальная графическая сетка зеленого цвета и марка, а также будут отсутствовать подпись двух членов участковой комиссии и соответствующая печать.

Правила голосования Дальнего Востока

Амурская область, Сахалин и Камчатка — важные стратегические объекты для России. В этих регионах осуществляют не только промысловую деятельность по добыче водных биоресурсов, но и обеспечивают военную безопасность. На текущий год запланирован целый ряд операций по установке огневых позиций от Камчатки вдоль Курильской гряды. Так, военнослужащие и работники рыболовного промысла в день голосования могут находиться на территории морских вод.

Отдать свой голос за одного из кандидатов работники морских судов из Камчатского края, Приморской, Магаданской и Сахалинской областей смогли досрочно. Выборы для трудоустроенных граждан, которые работают в отдаленных районах, начались 25 февраля. Около 900 избирательных участков было открыто для досрочного голосования. Из них на Камчатке находились 142 объекта, на Сахалине — 117.

Любой гражданин России старше 18-ти лет имеет право отдать свой голос на выборах президента РФ.

Участки для голосования граждан будут работать 12 часов — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Перед тем, как сделать свой выбор, вам необходимо проверить бюллетень. Вы имеете право поставить любой значок (галочку или крестик) напротив фамилии кандидата на пост президента. Отметим, что снимать на видео- или фотокамеру разрешается, однако не стоит публиковать сведения до оглашения результатов.

Особые случаи

Россияне часто приезжают на Сахалин, чтобы заработать. Дальний Восток является одной из самых «промысловых зон» России. Однако даже те граждане, которые находятся в данном регионе на вахте, смогут отдать свой голос за кандидата. Возможность высказать свое мнение и отдать голос будет и у тех лиц, которые 18 марта будут находиться в больнице или санатории.

Важно знать

Выборы Президента России продлятся до 20:00 местного времени. Так как 18 марта — выходной, лучше всего идти голосовать после 16:00, тогда людей на участках будет не так много.

Напомним, что кандидатами на пост главы государства являются самовыдвиженец Владимир Путин; Сергей Бабурин от партии «Российского общественного союза»; Павел Грудинин, представитель фракции КПРФ; Владимир Жириновский лидер ЛДПР; кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак. А также от «Коммунистов России» Максим Сурайкин; Борис Титов от Партии роста и Григорий Явлинский, представляющий фракцию «Яблоко».

Источник: https://inforeactor.ru/139456-pervye-izbiratelnye-uchastki-otkryvayutsya-na-dalnem-vostoke-strany-vazhnye-pravila-i-sovety-dlya-rossiyan?from=push&utm_source=push