Выборы в России состоялись...

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По информации ЦИК в 17 часов выборы Президента России состоялись. Явка уже превысила 51,9%.

Тех кто еще не прибял на избирательные участки приглашаем выполнить свой конституционный долг - быть гражданином России.

Наблюдатели отмечают о больших очередях к избирательным участкам по всему миру. В Южной Корее русские туристы образовали очередь более 500 метров. Чехия, Белорусь, США, Турция, Казахстан, Китай, Финляндия и многие другие страны сообщают об активном голосовании в российских консульствах. В посольство России в Париже очередь длинною в полтора часа.

К сожалению, тревожная информация поступала из Украины, где националисты под прикрытием правоохранителей оцепили русские консульства и не пускают избирателей. МИД жестко отреагировал на такое грубое нарушение международного права и вмешательство во внутренние дела России.