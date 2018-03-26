Актуальная информация о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в торговом центре города Кемерово

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Следственным комитетом Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту гибели людей в торговом центре города Кемерово.

Всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек.

Ведутся активные следственные действия. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко.