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Актуальная информация о ходе расследования уголовного дела по факту пожара в торговом центре города Кемерово
Следственным комитетом Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту гибели людей в торговом центре города Кемерово.
Всего на данный момент подтверждена гибель 53 человек.
Ведутся активные следственные действия. В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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