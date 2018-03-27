/Экстренная новость/

Защитим себя и наших детей сами! - акция Новостной Ленты

Вениамин Кондратьев в Твиттере сообщил, что все ТРЦ Кубани ждет тотальная проверка, сроки правда сжаты - всего 3 рабочих дня.

Давайте постараемся следить за ходом проверок! А еще лучше активно помочь найти проблемы.

Побываем в своем хуторе, станице, городе в каждом торговом и развлекательном центре и сфотографируем на телефон все закоулки. Все закрытые и загроможденные входы и выходы.

Новостная Лента готова принять Ваши, друзья, фотографии и сообщения с места событий. Адрес редакции - admin@nrnews.ru
Можно прислать в нашу группу в Фейсбук. 
Все обобщим и отправим в администрацию края и опубликуем на наших страницах.

Поделитесь новостью с друзьями. У нас всего три дня!

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Просмотров: 46 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Защитим себя и наших детей сами! - акция Новостной Ленты

В Новороссийске состоялось торжественное открытие Недели детской книги

Ответ жителей Германии на высылку российских дипломатов

В Новороссийске прошел траурный митинг в память о погибших в Кемерово

На Черноморском флоте сформирован экипаж второго патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»