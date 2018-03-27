Защитим себя и наших детей сами! - акция Новостной Ленты

/Экстренная новость/

Вениамин Кондратьев в Твиттере сообщил, что все ТРЦ Кубани ждет тотальная проверка, сроки правда сжаты - всего 3 рабочих дня.

Давайте постараемся следить за ходом проверок! А еще лучше активно помочь найти проблемы.

Побываем в своем хуторе, станице, городе в каждом торговом и развлекательном центре и сфотографируем на телефон все закоулки. Все закрытые и загроможденные входы и выходы.

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