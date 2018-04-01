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AEROSMITH НА РЕН ТВ

В новом выпуске программы «СОЛЬ» зрители увидят фильм-концерт Aerosmith Rocks Donington.

1 апреля на РЕН ТВ прозвучат лучшие хиты группы Aerosmith. Концертная версия программы «СОЛЬ» представит выступление группы на фестивале Download в британском Донингтон Парк.

 

На РЕН ТВ Aerosmith появится в «боевом» составе: легендарная пятерка из Стивена Тайлера, Джо Перри, Тома Хэмилтона, Брэда Уитфорда и Джоуи Крамера покажет, что такое настоящий рок.

«При съёмке этого концерта мы старались выложиться настолько, насколько только возможно. Фильм действительно запечатлел группу на пике наших сил» – признался басист Том Хэмилтон.

В сет-листе выступления – как ранние хиты Aerosmith (Dream OnWalk This Way), так и более поздние композиции (JadedI Dont Want To Miss A Thing).

Режиссёр фильма-концерта Aerosmith Rocks Donington – британец Дик Каррутерс, известный по клипам и концертным видео Led ZeppelinThe Rolling StonesThe WhoOasisThe Killers и других знаменитых музыкантов.

Смотрите живой концерт группы Aerosmith в концертной версии программы «СОЛЬ» – в воскресенье, 1 апреля, в 00:00 на РЕН ТВ.

Источник: Пресс-секретарь Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям

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Категория: Новости / Экстренная новость

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