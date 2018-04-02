Товары со всего мира спокойно проникают на полки магазинов Крыма

/Экстренная новость/

Аксенов: больше половины товарооборота Крыма приходится на страны дальнего зарубежья.

Больше половины товарооборота Крыма приходится на страны дальнего зарубежья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В списке крупнейших партнеров – Китай, Италия, Индия, Испания, Египет и Болгария. Из ближнего зарубежья активнее всех с полуостровом работает Белоруссия. На нее приходится 22% внешнеторгового оборота. На Украину – 16 %. При этом Сергей Аксенов подчеркивает, что многие крымские компании для обхода санкций работают через юридические лица на материке. Каким образом обходят запрет на торговлю – отчасти коммерческая тайна, рассказал в эфире радио Sputnik политолог, член общественной платы республики Крым Денис Батурин.

«Среди европейских стран мы видим страны юга Европы, которые с самого начала отнеслись к санкциям с непониманием и к санкционному режиму достаточно прохладно. Безусловно, работают через материк, создавая те или иные дочерние структуры уже в Крыму, либо структуры, занимающиеся непосредственно какими-то операционными делами. Крым поставляет самые разные товары: продукты сельского хозяйства, промышленные материалы, отчасти полезные ископаемые. Экономика Крыма достаточно развита, включает в себя различные отрасли. В Крыму особо крупных предприятий нет, но товары растекаются по достаточно большому количеству стран. В Крым поставляется, прежде всего, оборудование, промышленные товары, европейские продукты, которые можно достаточно спокойной видеть на полках крымских магазинов. Время жестких санкций и блокады единственного на тот момент торгового пути, границы с Украиной, прошло. Поэтому товары со всего мира совершенно спокойно проникают в крымскую экономику и на полки магазинов. По каждому государству список товаров достаточно широк, хотя есть особенности. Бизнес, как вода, которая проходит среди камней, если он работает по этой схеме, значит, это удобно. Кому неудобно, тот не работает», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/