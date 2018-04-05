По решению суда садовое товарищество на окраине Краснодара превращено в зону для движения грузового транспорта

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Жители расположенного возле трассы Краснодар-Кропоткин садового товарищества "Урожай" (Краснодар, Старокорсунский сельский округ) массово жалуются на то, что территорию дачного посёлка превратили в зону для движения большегрузного транспорта. Люди тонут в грязи, а летом задыхаются от пыли, которую поднимают грузовые автомобили. Дачники вынуждены делить дорогу с большегрузами, надеясь, что машине хватит места проехать рядом, а не по ним.

Абсурдность ситуации в том, что устроившие столь "райские" дачные условия местные фермеры имеют альтернативный проезд к своим угодьям, но предпочитают ездить через жилую зону.

Садовое некоммерческое товарищество "Урожай" образовалось в 1991-92 годах, примерно в тот же период по соседству с садоводами обосновалось фермерское хозяйство, владельцы и сотрудники которого стали использовать для проезда к своим угодьям улицу Яблоневую. Дачники обратились в городскую администрацию, была собрана комиссия, объяснившая сельхозпроизводителям, что они не имеют права самовольно использовать чужую территорию в своих целях (даже "временно", как оправдывались сами нарушители).

Однако проблема не только не разрешилась, но лишь обострялась в последующие два десятилетия. Фермеры, пользуясь отсутствием в СНТ постоянного населения и, соответственно, контроля, вовсю продолжали ездить по улице Яблоневой.