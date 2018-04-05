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По решению суда садовое товарищество на окраине Краснодара превращено в зону для движения грузового транспорта
Жители расположенного возле трассы Краснодар-Кропоткин садового товарищества "Урожай" (Краснодар, Старокорсунский сельский округ) массово жалуются на то, что территорию дачного посёлка превратили в зону для движения большегрузного транспорта. Люди тонут в грязи, а летом задыхаются от пыли, которую поднимают грузовые автомобили. Дачники вынуждены делить дорогу с большегрузами, надеясь, что машине хватит места проехать рядом, а не по ним.
Абсурдность ситуации в том, что устроившие столь "райские" дачные условия местные фермеры имеют альтернативный проезд к своим угодьям, но предпочитают ездить через жилую зону.
Садовое некоммерческое товарищество "Урожай" образовалось в 1991-92 годах, примерно в тот же период по соседству с садоводами обосновалось фермерское хозяйство, владельцы и сотрудники которого стали использовать для проезда к своим угодьям улицу Яблоневую. Дачники обратились в городскую администрацию, была собрана комиссия, объяснившая сельхозпроизводителям, что они не имеют права самовольно использовать чужую территорию в своих целях (даже "временно", как оправдывались сами нарушители).
Однако проблема не только не разрешилась, но лишь обострялась в последующие два десятилетия. Фермеры, пользуясь отсутствием в СНТ постоянного населения и, соответственно, контроля, вовсю продолжали ездить по улице Яблоневой.
В 2013 году конфликт вышел на новый виток: сельхозпроизводители начали вырубать лесополосу, чтобы расширить дорогу до нескольких полос для удобства проезда грузовых автомобилей. Члены СНТ "Урожай" письменно предупредили нарушителей о перекрытии улицы,
что сделало бы въезд постороннего транспорта невозможным, на что фермеры ответили обращением в муниципалитет с жалобой на "отсутствие выезда" к своим угодьям (чиновники, впрочем, снова подтвердили, что улица Яблоневая относится к СНТ "Урожай", которое имеет право пользоваться своей землёй по усмотрению своих членов).
В самом СНТ тем временем решили перейти от жалоб к самостоятельным действиям и начали строить забор - но, увы, забор был вскоре разрушен "неустановленными лицами". Не помогла и установка шлагбаумов - их постигла та же судьба, причём дело доходило и до мордобоя.
К тому времени у фермеров возникло намерение "решить вопрос" радикально - потребовать в судебном порядке признать "кадастровую ошибку" и объявить проезжую часть улицы Яблоневой не относящейся к СНТ.
Советский районный суд г.Краснодара вынес решение не в пользу СНТ "Урожай" и постановил "исправить кадастровую ошибку участка 23:43:0421006:969, обязать СНТ "Урожай" не чинить препятствий в круглосуточном проходе и проезде по дороге, граничащей по северной стороне земельного участка". Как утверждает бывший председатель СНТ Валентина Белевская, на суде представителям садового товарищества почти не давали слово, а если и давали, то не фиксировали в протоколе.
"Мы никогда не думали, что подобное может случиться: у нас есть права, есть документы, которые подтверждают, что мы правообладатели земли, а у фермеров нет решительно ничего. Остается только гадать, как нашим оппонентам удалось выиграть суды", - говорит Белевская.
Почему же, при наличии альтернативной дороги, фермеры выбрали езду "по людям"? Возможно, ответ кроется в расстоянии: дорога через СНТ порядком короче, так что, наплевав на права садоводов (большая часть из которых является людьми пожилого возраста), выбор был сделан в пользу экономии топлива и времени.
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