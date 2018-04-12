Ориентировка из УВД Новороссийска

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1 апреля 2018 года в Новороссийске в русле реки Цемес были обнаружены останки человеческого тела в виде нижних конечностей, на которых были обуты кроссовки фирмы «Nike» синего цвета с белой подошвой и джинсы фирмы « Rica Lewis» темного цвета.

Уважаемые граждане! Сотрудники Управления МВД России по г. Новороссийску просят всех, кто имеет информацию о лицах, пропавших без вести, либо любую имеющуюся информацию, связанную с данным фактом сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного 102 или 8-918-474-46-46.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску