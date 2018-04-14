Ушел из жизни известный кубанский журналист Александр Гикало

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Печальная новость пришла в редакцию вечером в пятницу. На 69-м году жизни скончался известный кубанский журналист Александр Гикало. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, выявленная у него 22 февраля.

На Кубани Александр Гикало, работавший с начала 1990-х годов в краевой газете "Вольная Кубань" и ставший заместителем главного редактора, известен как автор колонки "Политдень" и политобзоров на самые злободневные темы. Александр Гикало также много лет работал парламентским корреспондентом в Законодательном собрании Краснодарского края. Не раз за свои острые статьи он получал главную награду региональных журналистов - "Золотое перо Кубани".

Для молодых корреспондентов Александр Петрович стал учителем, помогавшим делать первые шаги в профессии. Он дал дорогу в жизнь многим юным газетчикам, которые еще студентами приходили в "Вольную Кубань". Александр Петрович пестовал их и очень расстраивался, когда они уходили в другие СМИ. Сейчас его ученики работают во всех главных региональных изданиях края, в том числе на редакторских должностях.

- Еще две-три недели назад он мог шутить, цитировал свои любимые стихи. Невозможно поверить, что больше не услышу его коронное: "Инка, ты же филолог, как ты могла поставить рядом эти слова. Ты же должна слышать". Всего, чего я добилась в журналистике, благодаря ему. Он учил писать о сложном просто, бережно относиться к слову, - рассказала журналист "Вольной Кубани" Инна Мочалова.

У Александра Гикало осталось двое детей и пятеро внуков.

Светлая память!

Источник: https://rg.ru/2018/04/13/reg-ufo/ushel-iz-zhizni-izvestnyj-kubanskij-zhurnalist-aleksandr-gikalo.html