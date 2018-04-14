На Кубани ожидаются заморозки!

/Экстренная новость/

МЧС сообщает прогноз на ближайшие сутки 15 апреля:

по Краснодарскому краю: без осадков. Ветер северо-восточный, В 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, местами заморозки -1...-3°; днем 11-16°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточнй 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 18-23м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

На последующие двое суток 16-17.04:

По Краснодарскому краю: без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, в начале периода местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, местами заморозки -1...-3°; днем 14-19°, 17.04 местами до 21°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер 12-14 м/с, местами порывы до 17 м/с, во второй половине периода 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, в горах Туапсинского района 0...+5°; днем 17-22°.

Предупреждение:

15.04 в горах Краснодарского края выше 2000 м лавиноопасно, а в горах Сочи выше 1500 м слабая лавиноопасность.

15,16 апреля в ночные и утренние часы местами в крае ожидаются заморозки в воздухе -1...-3°.

За прошедшие сутки существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +12…+14°, Азовского моря +10…+14°.

Прогноз: 15 апреля существенных изменений на водных объектах края не ожидается.

Лавиноопасность: высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (Сочи) – 150 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Новороссийска"