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Владимир Этуш вновь оказался в больнице

Народный артист СССР Владимир Этуш проходит обследование в столичной клинике. Как стало известно РЕН ТВ, проблемы со здоровьем связаны в том числе с прошлогодним инцидентом, когда Владимир Абрамович упал с лестницы рядом с поликлиникой.

После падения у любимого актера миллионов россиян появились шумы в сердце. Именно с этим связан сегодняшний визит Владимира Этуша в клинику.

Источник:  http://ren.tv/novosti/2018-04-17/vladimir-etush-vnov-okazalsya-v-bolnice

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Категория: Новости / Экстренная новость

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