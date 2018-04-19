Ждем грозовые дожди

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 19 апреля 2018 года:

по Краснодарскому краю: Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +13…+18°, местами до +20°.

На Черноморском побережье: утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+17°, по югу до +20°.

По Краснодару: кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с, утром и днем порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

Предупреждение:

19-21.04.2018 в горах Краснодарского края выше 2000 м лавиноопасно.

19.04.2018 местами в крае сохранится высокая пожарная опасность.

За прошедшие сутки существенных изменений на водных объектах края не отмечалось. Уровни воды ниже отметок НЯ.

Температура воды у берегов Черного моря +13…+15°, Азовского моря +10…+13°.

Прогноз: 19 апреля существенных изменений на водных объектах края не ожидается. Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 120 см.