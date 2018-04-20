До прибытия пожарных на острове в течение трёх часов в разных местах загорался сухостой

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Причиной масштабного возгорания сухой растительности на Большом острове на озере Старая Кубань стали преднамеренные поджоги. Обследовав место, где в минувшее воскресенье произошёл инцидент - ставший самым крупным ландшафтным пожаром на территории Краснодара с начала сезона - активисты Экологической Вахты и группы "Добровольные пожарные Кубани" обнаружили, что версия, которую преподнесли местные СМИ со ссылкой на пожарных, не соответствует действительности.

сообщают Напомним, что в воскресенье, 15 апреля, в западной части Большого острова возник пожар - загорелся прибрежный тростник. Насколько можно судить по видео и комментариям в социальных сетях, пожар возник вовсе не вечером, какСМИ со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю, а в послеобеденное время. Притом пожарные, судя по комментариям, приехали лишь спустя три часа после того, как бдительные граждане сообщили в экстренные службы о пожаре.

видео На одном из опубликованных, например, хорошо различимо, что пожар происходит в северо-западной части Большого острова: видны два очага возгорания, между которыми имеется разрыв 100-150 метров (в эти местах, очевидно, поджигали с лодки), что в принципе исключает любые версии о якобы "случайном" возгорании. В видеоролик попали и действия пожарных: видно, как на остров прибыла пожарная машина, но из неё почему-то никто не выходит и не торопится ликвидировать ЧС.

Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, "локализация огня произошла в 20.52, ликвидация - в 21.55", то есть получается, что технически не очень сложное возгорание, которое при желании можно было бы подавить в течение получаса (есть подъездные пути, остров окружён водой, которую можно использовать для тушения с пожарных помп и т.п.), "тушили" не менее трёх часов (это с учётом того, что и до прибытия пожарных расчётов сухостой горел уже несколько часов).

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу