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Временное прекращение подачи воды 25 апреля
В связи с проведением планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции РЧВ г.Яновского, магистральных водоводов В-3, В-4, В-33, В-34 и разводящих водопроводных сетей с 08.00 часов до 24.00 часов 25 апреля 2018 года будет прекращена подача воды потребителям:
- пос. Сенной водовыдел №2, №4,
- хут. Соленый,
- ст. Ахтанизовская,
- пос. Пересыпь,
- пос. За Родину.
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.
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