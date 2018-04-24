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Временное прекращение подачи воды 25 апреля

В связи с проведением планово-профилактических работ по промывке и дезинфекции РЧВ г.Яновского, магистральных водоводов В-3, В-4, В-33, В-34 и разводящих водопроводных сетей с 08.00 часов до 24.00 часов 25 апреля 2018 года будет прекращена подача воды потребителям:

- пос. Сенной водовыдел №2, №4,

- хут. Соленый,

- ст. Ахтанизовская,

- пос. Пересыпь,

- пос. За Родину.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и  просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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