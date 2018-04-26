Как Китай может победить США в торговой войне

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"Мы отметили соответствующие заявления американской стороны, и я хотел бы подчеркнуть, что Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона", – ответил Гао Фэн на вопрос о возможном введении в США новых ограничений в отношении китайских инвестиций.

Китай подготовил план ответных мер на любые протекционистские действия Соединенных Штатов, заявили в Пекине. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik перечислил направления, на которых КНР может переиграть США в торговой войне.

Китай следит за заявлениями США в торговой и инвестиционной сфере и уже подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

По словам представителя Минкоммерции, из-за существующей сейчас неопределенности в инвестиционной сфере многие китайские предприятия сократили инвестиции в США или вообще отказались от планов обосноваться на американском рынке.

Директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов в эфире радио Sputnik перечислил те направления, на которых, по его мнению, КНР сохраняет сильные позиции в возможной торговой войне с США.

"Если начнется серьезная санкционная война, Китай может нанести очень чувствительный ущерб Соединенным Штатам. Например, в сфере закупок систем программного обеспечения. Китай – это очень емкий рынок программного обеспечения, и он вполне может развивать свои собственные операционные системы, чтобы не зависеть в этой сфере от США. Тем более что такая зависимость имеет очень негативные последствия для национальной безопасности. Далее – это сотрудничество в авиастроении. Китай – один из основных потребителей продукции концерна Boeing, и здесь ограничения закупок было бы очень чувствительно для США", – отметил Владимир Колотов.

Однако, по его словам, есть и более чувствительные для США направления сотрудничества.

"Китай является одним из основных держателей казначейских облигаций США – и американские партнеры КНР должны были бы, по идее, это учитывать, потому что любые манипуляции на рынке этих обязательств для американцев потенциально крайне болезненны. И самое основное, пожалуй, для США: Китай является одним из основных потребителей нефти в мире. И если Пекин уйдет от долларов в торговле нефтью и начнет вести ее в юанях или, например, в рублях, то это чревато для США очень и очень серьезными последствиями", – заключил Владимир Колотов.

Заявления китайской стороны звучат на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, который начался из-за введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий и угроз ввести дополнительные пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры и назвал действия США протекционизмом и нарушением принципов международной торговли.

Весь китайский экспорт в США в 2017 году – 506 миллиардов долларов, американские поставки в Китай – 130 миллиардов.

Источник: https://ria.ru/radio/