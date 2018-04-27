1 мая в Новороссийске перекроют движение

/Экстренная новость/

Уважаемые жители и гости Новороссийска, в целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в местах проведения массовых мероприятий, 1 мая 2018 года будет произведено перекрытие движения всех видов транспорта:

По Анапскому шоссе, по четной и нечетной стороне, на участке от ул. Московской до Кутузовского кольца, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Магистральная, на участке от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Мира, с 7:00 часов до 12:00 часов.

По ул. Магистральная, на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца с 07:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Кутузовской, на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Сипягина, на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовской, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Чайковского (сквер), на участке от ул. Сипягина до ул. Советов, с 07:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Советов, по четной и нечетной стороне, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Леднева, на участке от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Свободы, на участке от ул. Энгельса до ул. Советов и от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Рубина, на участке от ул. Энгельса до ул. Советов, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Новороссийской Республики, на участке от ул. Энгельса до ул. Советов и от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов.

По ул. Мира, на участке от ул. Портовая до ул. Магистральная, с 7:00 часов до 12:00 часов.





Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску