Летняя жара сопровождается дождем с градом

/Экстренная новость/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки с 29 апреля 2018 года:

по Краснодарскому краю: вечером 28.04 в предгорьях и горах местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах с градом. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, в юго-восточных предгорьях местами +3…+5°; днем +19…+24°, местами до +27°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с; в Новороссийске 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-25 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +21…+26°.

По Краснодару: без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +24…+26°.

На 30 апреля-1 мая:

по Краснодарскому краю: без осадков, лишь в дневные и вечерние часы 01.05 местами в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, на Азовском побережье до +15°, в юго-восточных предгорьях местами +3…+8°; днем +23…+28°, местами до +30°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с; в районе Новороссийска 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, 01.05 до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°; днем +22…+27°, по югу до +29°.

Ориентировочный прогноз погоды по данным ГКУ КК «ТЦМП ЧС» на период с 2 по 3 мая 2018 года:

по Краснодарскому краю: 2 мая в дневные и вечерние часы в юго-восточных предгорьях кратковременный дождь, 3 мая без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15°, днем +23…+28°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +11…+16°, днем +22…+27°.

28-30.04.2018 в горах Краснодарского края выше 2000 м лавиноопасно.

Со второй половины дня 29.04.18г. местами в юго-восточных районах края, 30.04-01.05.18г. местами в северо-западных и центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

В горной зоне территории Сочи в связи с периодом активного снеготаяния в горах, происходит увеличение водности в малых реках и ручьях, возникает переувлажнение грунтов, что приводит к их неустойствости.

Также сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с техногенным воздействием, скоплением рыхлообломочного материала в русле водотоков.

При выпадении осадков ливневого характера, до окончания снеготаяния в горах, на территории Сочи возрастает вероятность схода селевых потоков малых объемов. Наиболее подвержен риску схода селевых потоков Краснополянский поселковый округ.

За прошедшие сутки существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +14…+17°, Азовского моря +15…+16°.

29 апреля- 3 мая 2018 года существенных изменений на водных объектах края не прогнозируется.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 105 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"