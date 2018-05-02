На юге страны предупреждают о пожароопасности!

/Экстренная новость/

По Краснодарскому краю: без осадков, лишь в вечерние часы местами в предгорных, горных районах кратковременный дождь гроза. Ветер СВ, В 3-8 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на Азовском побережье 11-16°, в ЮВ предгорьях 7-12°; днем 24-29° местами до 32°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью 13-18°, днем 23-28°.

По Краснодару: без осадков. Ветер СВ, В 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 28-30°.

На последующие двое суток 04-05.05.

По Краснодарскому краю: без осадков, лишь в дневные и вечерние часы местами в предгорных, горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер СВ, В 4-9 м/с, местами порывы до 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, в ЮВ предгорьях местами 6-11°; днем 25-30° местами до 32°.

На Черноморском побережье: побережье температура воздуха ночью 12-17°, днем 22-27°, по югу до 30°.

Предупреждения:

02.05-03.05.18г. в горах Краснодарского края выше 2000м лавиноопасно.

02-04.05.2018г. в большинстве районах края сохранится, в г.Краснодаре, предгорных районах Туапсинского района (п.Горный) и местами на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность.

Температура воды у берегов Черного моря +14…+17°, Азовского моря +15…+16°. 3 мая 2018 года существенных изменений на водных объектах края не прогнозируется.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 105 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"