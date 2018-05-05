Оперативные службы Кубани в связи с пожароопасностью перешли на усиленный режим работы
Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.
– На сегодняшний день в крае установился 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим поручил всем оперативным службам Кубани перейти на усиленный режим работы. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га, – сказал глава региона.
Он также сообщил, что поручил главам районов ограничить доступ отдыхающих на территории лесничеств.
– Необходимо донести до каждого кубанца, что выжигание сухой травы, разведение костров около лесного фонда и дорог – недопустимо и может повлечь за собой катастрофические последствия, – резюмировал Вениамин Кондратьев.
На Кубани действуют краевые и муниципальные программы, модернизируется краевая противопожарная служба, создаются муниципальные и добровольные подразделения пожарных.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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