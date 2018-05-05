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Оперативные службы Кубани в связи с пожароопасностью перешли на усиленный режим работы

Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам.

– На сегодняшний день в крае установился 5-й класс пожарной опасности. В связи с этим поручил всем оперативным службам Кубани перейти на усиленный режим работы. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га, – сказал глава региона.

Он также сообщил, что поручил главам районов ограничить доступ отдыхающих на территории лесничеств.

– Необходимо донести до каждого кубанца, что выжигание сухой травы, разведение костров около лесного фонда и дорог – недопустимо и может повлечь за собой катастрофические последствия, – резюмировал Вениамин Кондратьев.

На Кубани действуют краевые и муниципальные программы, модернизируется краевая противопожарная служба, создаются муниципальные и добровольные подразделения пожарных.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Экстренная новость

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