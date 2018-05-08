На Кубани ожидается ухудшение погодных условий

/Экстренная новость/

В прошедшие сутки в крае отмечалась теплая погода. Местами прошли ливневые дожди, в отдельных пунктах сильные.

Прогноз погоды на ближайшие сутки с 9 мая 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +18…+23°.

На Черноморском побережье: температура ночью +12…+17°, днем +18…+23°.

По Краснодару: кратковременный дождь, временами сильный, днем с грозой. Ветер восточный 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +19…+21°.

На 10 мая 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в дневные и вечерние часы в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточных направлений 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +18…+23°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +11…+16°, днем +16…+21°.

Предупреждение: 9.05 в горах Краснодарского края выше 2000м лавиноопасно.

В течение суток 9 и 10 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, при грозе порывы ветра местами до 20 м/с. На юго-восточных притоках реки Кубань и реках республики Адыгея ожидаются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В горной зоне территории города Сочи в связи с периодом активного снеготаяния в горах, происходит увеличение водности в малых реках и ручьях, возникает переувлажнение грунтов, что приводит к их неустойствости.

Также сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с техногенным воздействием, скоплением рыхлообломочного материала в русле водотоков.

При выпадении осадков ливневого характера, до окончания снеготаяния в горах, на территории Сочи возрастает вероятность схода селевых потоков малых объемов. Наиболее подвержен риску схода селевых потоков Краснополянский поселковый округ.

За прошедшие сутки в связи с выпавшими осадками на реках в Сочи отмечались подъемы уровней воды.

Температура воды у берегов Черного моря +17…+18°, Азовского моря +18…+21°.

Источник: Краснодарский ЦГМС филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»