Убийство и ограбление в Адыгее

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В Адыгее грабители напали на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. Есть жертвы!

Официальной информации о случившемся пока нет. Известно, что в ночь на 9 мая вооруженные мужчины ворвались в частный дом в ауле Псейтук Тахтамукайского района, где живут родственники бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

Несколько мужчин избили находившихся в доме людей. Видимо, людей пытали утюгами. От полученных травм на месте преступления скончалась 80-летняя мать Мурата Луиза Ахеджак.

О случившемся узнали только сегодня днем после того как тревогу подняли родные. Телефоны не отвечали долгое время. Отец, сестра и дочь Мурата Ахеджака доставлены в краснодарскую больницу. На месте работает следственная группа.