Россия под угрозой нападения особо опасных клещей и пауков

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Этой весной в России уже обнаружены опасные насекомые, которые раньше водились только в экзотических тропиках, сообщили нам в дезстанции фирмы "Астон-М". Учёные опасаются, что с началом дачного сезона их станет только больше. Почему участились нападения животных на людей?

Прежде несвойственные для наших широт, эти насекомые теперь размножаются и мутируют с феноменальной скоростью.

Подробности 11 мая показал Игорь Прокопенко в новом выпуске документального проекта «Страшное дело!» на РЕН ТВ.

Юг России атаковали ядовитые пауки – так называемую «чёрную вдову» уже обнаружили в Астрахани, Ростовской области, Краснодарском крае, на Южном Урале и даже в Подмосковье. Укус взрослой самки смертелен для человека. Также в регионах появилось аномальное количество клещей.

Учёные говорят, современные клещи становятся похожими на тропических. От одного укуса такого существа можно отправиться на тот свет. РЕН ТВ показало трёхлетнюю девочку, которая проснулась парализованным инвалидом после контакта с таким насекомым.

Также Россию атакуют плотоядные мухи, тропические комары, саранча и гигантские богомолы.

«Они прилетают и перелетают к нам, и не сотни, а тысячи километров, – объясняет доктор биологических наук Юрий Симаков. – Летят со скоростью 30 километров в час, как автомобиль на маленькой скорости. И за сутки пролетают 500 километров».

Что заставило опасных насекомых бежать из привычных мест обитания в Россию? А главное, где найти защиту?

Если вы проживаете на Черноморском побережье, то ООО"Астон-М" поможет вам избавиться от насекомых.

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Источник: Дирекция по маркетингу и цифровым коммуникациям