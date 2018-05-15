Министерства образования в новом Правительстве не будет?

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Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Значительные преобразования коснулись сферы образования. Федеральное агенство по молодежной политике и Федеральное агенство по надзору с сфере образования перешли в прямое подчинение Правительства.

Текст документа:

В целях формирования эффективной структуры федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ „О Правительстве Российской Федерации“ постановляю:

1. Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

2. Преобразовать Министерство образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Передать Министерству просвещения Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.

Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности.., в сфере социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, а также функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров, уникальных научных стендов и установок, федеральных центров коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения и информационное обеспечение научной, научно- технической и инновационной деятельности.

3. Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи осуществляет Правительство Российской Федерации.

4. Упразднить:

а) Правительственную комиссию по координации деятельности открытого правительства;

б) Федеральное агентство научных организаций, передав его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом Министерству высшего образования и науки Российской Федерации.

5. Переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

6. Передать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации функции по осуществлению руководства деятельностью торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах...

...

10. Внести в сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» ... следующие изменения:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации»;

...

14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».

Вот перечень структур федеральных органов исполнительской власти:

I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

Министерство обороны Российской Федерации

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Министерство юстиции Российской Федерации

Федеральная служба исполнения наказаний

Федеральная служба судебных приставов

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)

Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)

Федеральное архивное агентство (федеральное агентство)

Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)

II. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Федеральное медико-биологическое агентство

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное агентство по туризму

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Федеральное агентство водных ресурсов

Федеральное агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Федеральное агентство по рыболовству

Министерство спорта Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Федеральное агентство воздушного транспорта

Федеральное дорожное агентство

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральная налоговая служба

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Федеральная таможенная служба

Федеральное казначейство (федеральная служба)

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Федеральное агентство связи

Министерство экономического развития Российской Федерации

Федеральная служба по аккредитации

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Федеральная служба государственной статистики

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Министерство энергетики Российской Федерации

III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации

Федеральная антимонопольная служба

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Федеральное агентство по государственным резервам

Федеральное агентство по делам молодежи

Федеральное агентство по делам национальностей.

В пятницу Председатель Правительства Дмитрий Медведев должен представить Президенту кандидатуры руководителей по всем органам новой структуры.

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/57475