Стало известно точное время гибели члена экспертного совета "Единой России" Юрия Котлера

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Известный политик и бизнесмен Юрий Котлер погиб еще вечером 14 мая. Его тело в квартире пролежало почти двое суток.

Оперативники выяснили, когда именно погиб Юрий Котлер.

В ходе опроса соседей один из жильцов дома № 43 на Большой Никитской улице Москвы рассказал, что в четверть девятого вечером 14 мая он услышал сильный хлопок, похожий на взрыв. Поскольку никаких последствий в виде пожара или обрушения не последовало, мужчина решил, что грохот донесся с улицы и не связан с криминалом. Как полагают сыщики, именно в это время Юрий Котлер расстался с жизнью.

Источник: http://ren.tv/novosti/2018-05-17/stalo-izvestno-vremya-gibeli-chlena-ekspertnogo-soveta-edinoy-rossii-yuriya