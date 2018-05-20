Названо единственное условие, которое Путин выдвинул Меркель для ввода миротворцев ООН на всю территорию Донбасса
Главред "Эха Москвы" отметил вероятность появления миротворческого контингента на всей территории Донбасса при соблюдении условия, озвученного российским президентом Владимиром Путиным на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.
Владимир Путин категорически исключил появление солдат НАТО на границе Украины и России в составе миссии ООН по урегулированию конфликта в Донбассе.
Алексей Венедиктов по итогам проведенных переговоров лидеров двух стран в Сочи относительно возможности появления "голубых касок" на территории Донбасса, не подконтрольной Киеву, отметил, что условие, выдвинутое российской стороной, принято.
"История заключается в том, что миротворцами не должны быть солдаты НАТО. Ни одной страны НАТО", - заявил Венедиктов.
Состав миротворцев ООН, которые должны будут дислоцироваться "всюду" на территории Донбасса, может включать другие страны, среди которых главред "Эха Москвы" выделил Швецию, Армению. При этом параллельно с появлением контингента ООН будет происходить "вывод и российских советников и незаконных вооруженных формирований", отмечает он.
Ранее о необходимости миротворческой миссии действовать по всей территории Украины заявлял польский президент Дуда.
В свою очередь в МИД Украины уверяли, что заручились поддержкой G7 в вопросе работы миротворцев в Донбассе.
Напомним, Белоруссия неоднократно изъявляла желание поучаствовать в развертывании миссии для урегулирования конфликта на Украине.
Источник: https://liganews.net/russia/9433_1526834556
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