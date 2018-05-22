Штормовое предупреждение для новороссийцев

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По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 22,23 и 24 мая, местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.

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Жителей города Новороссийск просим воздержаться от поездок на личном транспорте, ограничить передвижение детей и пожилых граждан на улицах города, в период непогоды держать в закрытом состоянии окна, балконы, лоджии.

Источник: МБУ «Безопасный город»