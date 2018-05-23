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В Новороссийске авария на водоканале

Службы города Новороссийска сообщают об аварии на водоводе в районе улицы Красина. Идут восстановительные работы. Поэтому центр города-героя Новороссийска остался без  воды. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

В связи с производством аварийных работ по устранению утечки воды на водопроводе Ду=200 мм по адресу ул. Красина, д.18 а, будет ограничена подача воды в Гор. больницу №1 и, часть зоны №17 ограниченную ул. Дзержинского от №10 до №97, ул. Красина, Щедринская, Серова от дома №27 до №43, л. Леженина от дома №22 до дома №61.

Подвоз воды автоцистернами по заявкам абонентов.

Источник: МБУ «Безопасный город»     

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Категория: Новости / Экстренная новость

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